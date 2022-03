Chcieli ukarać go za nielegalne parkowanie. Policja: potrącił strażnika, strzelał z broni czarnoprochowej, przeciął oponę

czytaj dalej

Wszystkie miejskie budynki mają zostać do 2030 roku wyposażone w instalacje fotowoltaiczne - zapowiedział w piątek prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski podkreślał, że decyzja ma nie tylko wymiar ekologiczny, ale także geopolityczny. Chodzi o to, by uniezależnić się od rosyjskich gazu i ropy.