Strażacy ochotnicy potrzebują głosów mieszkańców. Walczą o nowe pojazdy i sprzęt

Strażacy z czterech warszawskich jednostek ochotniczych wspierają dwa projekty do budżetu obywatelskiego. Jeden to zakup czterech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, drugi - czterech lekkich samochodów ratownictwa technicznego. Jak tłumaczą, jego zrealizowanie nie tylko ułatwi strażakom pracę, ale też posłuży mieszkańcom.

15 czerwca o północy ruszyło głosowanie w jubileuszowej 10. edycji budżetu obywatelskiego. Może zagłosować każdy warszawiak, niezależnie od tego, czy jest osobą zameldowaną w Warszawie, czy nie. Oddać głos mogą również osoby niepełnoletnie. Głosować można w wersji tradycyjnej: w urzędzie dzielnicy lub internetowo, poprzez stronę Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 30 czerwca do północy, a wyniki zostaną ogłoszone 13 lipca w Pałacu Kultury i Nauki.

Strażacy zgłosili projekty

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Warszawy - OSP Wesoła, OSP Radość, OSP Białołęka oraz OSP Ursus - zgłosiły dwa projekty do budżetu obywatelskiego. Jak podają, stanęły przed ogromnym wyzwaniem. "Jednostki OSP, które ochotniczo stoją na straży bezpieczeństwa, biorąc czynny udział w setkach akcji rocznie, potrzebują kilkadziesiąt tysięcy głosów, aby móc wyjeżdżać do akcji nowymi i sprawnymi wozami strażackimi!" - piszą w mediach społecznościowych.

Strażacy potrzebują głosów, które umożliwią zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych, dzięki którym będą mogli skutecznie działać podczas akcji i udzielać pomocy mieszkańcom. Oba zgłoszone projekty są ogólnomiejskie. W Budżecie Obywatelskim można je znaleźć pod numerami 457 i 599.

- Promowane przez nas projekty dają mieszkańcom możliwości, aby zadecydowali, czy chcieliby fundusze z budżetu miasta przeznaczyć na doposażenie straży, czy jest zapotrzebowanie na bezpieczeństwo - tłumaczy w rozmowie z tvnwarszawa.pl Marek Przybysz, strażak oraz współautor jednego ze złożonych projektów. Strażakom zależy, by sprzęt z którego korzystają był nowy i jak najlepszej jakości, by służył ratownikom, ale i mieszkańcom.

- Każdy, kto wybiera 112 oczekuje w pełni profesjonalnej i szybkiej pomocy, nie wybiera czy dojedzie do niego jednostka państwowa czy ochotnicza. Cała warszawska straż to jedno ciało, a projekty umożliwią jej doposażenie do najwyższego standardu - wyjaśnia strażak.

Zapotrzebowanie na nowe pojazdy

Pierwszy z projektów to "zakup czterech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej". - To są zwykłe wozy strażackie jakie mieszkańcy widują codziennie na ulicach Warszawy. Z przodu mają kabinę na sześć osób, a z tyłu przedział na sprzęt i wodę. W uproszczeniu można powiedzieć, że z uwagi na swoją uniwersalność służą do zwalczania zdarzeń, takich jak pożary czy wypadki - tłumaczy Przybysz.

Jak czytamy na stronie budżetu obywatelskiego "ma odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców w zakresie poczucia bezpieczeństwa, a także realnego działania w zakresie udzielania niezbędnej pomocy przy okazji różnych zagrożeń". Ma także - jak deklarują strażacy - charakter edukacyjny, "w którym mieszkańcy będą mogli posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie zasad postępowania na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń".

Koszt tego projektu to sześć milionów złotych.

Odkurzacze wodne i nagrzewnice

Drugi wspierany przez strażaków ochotników projekt to "zakup czterech lekkich samochodów ratownictwa technicznego na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej". Są to pojazdy przystosowane do przewożenia głównie sprzętu technicznego w części załadunkowej. - Wyglądają trochę jak pojazd dostawczy. Projekt zakłada także zakup dodatkowego sprzętu do ich wnętrz - wyjaśnia Przybysz. Jak dodaje, sprzęt zapewni mieszkańcom miasta najwyższy standard ochrony przeciwpożarowej.

To między innymi moduł z agregatami, potrzebnymi w sytuacji awarii prądu. Jak wyjaśniają strażacy, kolejny z zestawów posłuży do usuwania skutków pożarów, m.in. zalań, będących skutkiem na przykład uszkodzenia przez ogień powszechnie stosowanych rur PCV. - To tak zwane odkurzacze wodne i nagrzewnice. Dzięki nim będziemy w stanie usunąć wodę z tych przestrzeni, gdzie nie powinna się znajdować, a nagrzewnice pomogą osuszyć mieszkanie. Trzeci moduł to zestaw do usuwania zadymienia, elektryczny, ekologiczny i bez spalin. Posłuży on na przykład do wentylacji mieszkań - opisuje strażak.

I dodaje: - Ta propozycja to coś więcej niż tylko zgaszenie pożaru, ale także usunięcie jego najbardziej uciążliwych skutków, szczególnie w budynkach wielorodzinnych.

Koszt tego projektu to 1 milion 440 tysięcy złotych.

Projekty zgłoszone przez strażaków OSP Wesoła

Gdzie trafią pojazdy?

Jeśli projekt zostanie zrealizowany zakupione wozy będą wykorzystywane na obszarze Warszawy i będą stacjonowały w miejscach określonych umową użyczenia. W projekcie zaznaczono, że trafią do jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ostateczną decyzję w zakresie tego, które jednostki otrzymają pojazdy będzie podejmowało Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. - Mamy nadzieję, że posłużą one OSP, których członkowie aktywnie pomagają w promocji projektu, tak jak OSP Wesoła, Radość, Ursus i młoda jednostka na Białołęce, które z miastem związane są umowami w zakresie zadań z ustawy o OSP - mówi Przybysz.

Jak wyjaśnia straż to, że ktoś nie mieszka w dzielnicy, gdzie znajduje się jednostka ochotnicza, nie oznacza, że nie skorzysta z tych pojazdów. - Prowadzimy interwencje w całym mieście, bardzo często poza dzielnicami, gdzie znajdują się strażnice, więc zakup tych samochodów zdecydowanie posłuży wszystkim. Na naszej stronie ospwesola.pl prowadzimy statystykę z mapą, gdzie można zobaczyć, gdzie byliśmy w ubiegłych latach i jak dużo tego jest. Z pewnością przodujemy w Polsce pod tym względem, a zdarzeń raczej nie będzie ubywało - podkreśla strażak.

Jak właściwie Ochotnicza Straż Pożarna pozyskuje sprzęt i pojazdy? - W Warszawie jednostki OSP samodzielnie nie dysponują budżetem umożliwiającym zakup pojazdów - tłumaczy Przybysz. Jak dodaje, najczęściej ochotnicy otrzymują samochody, które wcześniej służyły w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Jak wyjaśnia, pojazdy te mają określony czas użytkowania, standardowo jest to około 10-12 lat, zanim auto może być przekazane do ochotników.

- One często wymagają napraw eksploatacyjnych i dostosowania do naszych potrzeb, ale w ostatnich latach dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać lub otrzymać w użytkowanie pojazdy nowe. Inny niezbędny sprzęt pozyskujemy i utrzymujemy z budżetu Warszawy oraz innych dofinansowań - wyjaśnia Przybysz. I podkreśla, że przy około 2400 interwencji, jakie strażacy ochotnicy realizują w Warszawie, nowe auta są na wagę złota.

"Potrzebnych jest dużo głosów"

Strażacy zapewniają, że oddanie głosu jest proste. - Wchodzi się w głosowanie na stronie budżetu obywatelskiego. W wyskakującym oknie wpisuje się email. Na niego przychodzi link umożliwiający głosowanie. Mieszkańcy mogą wybrać do 15 projektów dzielnicowych i do 10 projektów ogólnomiejskich, gdzie znajdują się też te nasze, czyli 457 i 599. Ten głos jest dla nas bardzo ważny. Sprzęt pomoże nam zabezpieczać nasze ukochane miasto 24 godziny na dobę, 365 dni w roku - mówi strażak. Głos można oddać również w urzędzie dzielnicy.

Ile strażacy potrzebują głosów by udało się zrealizować ich projekty? - Potrzebnych jest dużo głosów. Mogą to być okolice 10-15 tysięcy - przypuszcza Przybysz. Liczba potrzebnych głosów jest jednak uzależniona od tego, ile otrzymają inne projekty.

Strażak podkreśla: - Zachęcamy także, by poza naszymi projektami mieszkańcy wybrali coś w swojej okolicy. Coś, co pozwoli ją zmienić. Jest dużo projektów upiększających przestrzeń i zwiększających bezpieczeństwo.

Autor:mg/tam

Źródło: tvnwarszawa.pl