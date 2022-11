Gasili pożar poddasza, obok doszło do wycieku gazu

W ciągu godziny stołeczni strażacy otrzymali dwa niepokojące zgłoszenia z Pragi Północ. Najpierw pojechali gasić pożar poddasza kamienicy przy Mińskiej. Wkrótce okazało się, że w sąsiedztwie koparka na placu budowy uszkodziła gazociąg. Doszło do wycieku gazu, a w konsekwencji do ewakuacji blisko stu osób i wstrzymania ruchu.

W środę po godzinie 13 strażacy zostali skierowani do kamienicy u zbiegu Mińskiej i Chodakowskiej, gdzie doszło do pożaru poddasza. Z ogniem walczyło osiem zastępów straży pożarnej. Akcja była prowadzona równocześnie z wozów gaśniczych z drabinami oraz od środka - strażacy dostali się na trzecią kondygnację po klatce schodowej.

Wkrótce do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o kolejnym zdarzeniu. Po godzinie 14 przy ulicy Żupniczej 17, czyli zaledwie kilkaset metrów dalej, doszło do wycieku gazu. "Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP, kierujący działaniem ratowniczym otrzymał informację od kierownika budowy, że operator koparki uszkodził rurę z gazem. W wyniku rozpoznania stwierdzono uszkodzony rurociąg gazowy średniego ciśnienia. Do uszkodzenia rurociągu doszło podczas prac budowlanych, operator koparki podczas kopania 'rozerwał rurę' po czym odjechał w miejsce bezpieczne" - relacjonuje w komunikacie Artur Laudy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.