Straż miejska zmienia operatora. Możliwe utrudnienia w połączeniach na numer alarmowy

Komunikat w sprawie utrudnień strażnicy opublikowali w piątek. "W związku ze zmianą operatora telekomunikacyjnego od 1 stycznia do 3 stycznia 2023 roku mogą wystąpić trudności w realizacji połączeń telefonicznych do Straży Miejskiej m.st. Warszawy" - podano.

Straż miejska dysponuje numerem alarmowym 986 oraz numerem do sms-ów interwencyjnych 723 986 112. Drugi z numerów służy między innymi do zgłaszania aktów wandalizmu lub niebezpiecznych sytuacji dla pasażerów naziemnej komunikacji zbiorowej oraz osób głuchoniemych. Wystarczy wysłać na niego wiadomość o treści POMOC, by otrzymać szablon ze zgłoszeniem do uzupełnienia i odesłania.