Palił w "kozie" odpady stolarskie, poskarżyli się pracownicy aresztu

Drażniący dym unosił się 14 listopada nad ulicą sąsiadującą z torem wyścigów konnych na Służewcu. Do akcji wkroczyli strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska. Okazało się, że właściciel zakładu stolarskiego nadal używał bezklasowego pieca.

Jak podała straż miejska w komunikacie, wrzucał on do pieca odpady stolarskie, których spalanie powoduje emisje do atmosfery szkodliwych substancji. "Za nic miał nawet uwagi pracowników sąsiadującego aresztu, którym przeszkadzał gryzący zapach. Jak twierdził – tak jest taniej" - przekazali strażnicy miejscy.