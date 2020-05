Strażnicy usunęli ponad 1100 wraków z ulic

Porzucone auta wciąż można spotkać na ulicach i parkingach, gdzie blokują miejsca. "Nie dość, że szpecą miasto, to jeszcze są zagrożeniem np. dla bawiących się nieopodal dzieci i dla środowiska. Mimo epidemii strażnicy zajmujący się usuwaniem takich aut nie zwalniają i kontynuują czynności, by tego typu ozdób było w stolicy jak najmniej" - czytamy w komunikacie.

1163 wraki

Kiedy straż miejska może interweniować?

Wraki czekają pół roku na parkingu

"W przypadku, kiedy pojazd stanowi zagrożenie, bezzwłocznie wydawana jest dyspozycja jego usunięcia. W innych sytuacjach nasze czynności zmierzają do zmobilizowania właściciela pojazdu, tak aby to on usunął wrak lub przywrócił pojazd do stanu użytkowego" – przekazała SM.