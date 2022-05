Stołeczna straż miejska ma nową komendantkę. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał na to stanowisko Magdalenę Ejsmont, dotychczasową urzędniczkę ratusza. Będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii formacji.

Prezydent Trzaskowski zapowiedział przed weekendem, że w poniedziałek ogłosi, kto zostanie nowym komendantem stołecznej straży miejskiej. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że powierzył to stanowisko Magdalenie Ejsmont, pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Tę informację potwierdził po południu ratusz.

- O wyborze Magdaleny Ejsmont na stanowisko komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy zdecydowały nie tylko profesjonalizm i ogromne doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa oraz analizy zagrożeń, ale również doskonała znajomość formacji, którą będzie kierować. To bardzo ważne w obliczu wyzwań, przed jakimi stoi dzisiaj stołeczna staż. Liczę, że nowe otwarcie, konstruktywny dialog i nastawienie na rozwój formacji pozwolą jej jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie.

Nowa komendantka zaznacza, że w pierwszej kolejności chciałaby skoncentrować się na właściwej atmosferze pracy wewnątrz formacji. - Jestem przekonana, że ma to istotne znaczenie w zapewnieniu sprawności jej funkcjonowania. Planuję spotkanie ze związkami zawodowymi działającymi w straży. Jestem w pełni otwarta na dialog i liczę na dobrą, konstruktywną współpracę. Jesteśmy tu dla mieszkanek i mieszkańców, ich głos będzie zawsze słyszany - zapewnia Magdalena Ejsmont w komunikacie ratusza.

Kim jest Magdalena Ejsmont?

Magdalena Ejsmont pracowała dotychczas w stołecznym ratuszu. Od czerwca 2017 roku zajmowała stanowisko w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Do jej obowiązków należały zagadnienia związane z bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń.

Dymisja komendanta Leszczyńskiego

W piątek prezydent poinformował, że ze strażą miejską pożegna się po 16 latach Zbigniew Leszczyński. - Rozmawiałem dziś (w piątek - red.) z komendantem straży miejskiej. Podziękowałem mu za wiele, wiele lat służby i za to, że przyczynił się do tego, że ta formacja przez tyle lat dobrze służyła warszawiankom i warszawiakom - powiedział prezydent. - Od poniedziałku będzie nowy komendant straży miejskiej - zaznaczył. Jak tłumaczył swoją decyzję? - Po tak wielu latach potrzebna jest zmiana. Trzeba skupić się na innych zadaniach i priorytetach - uznał Trzaskowski.

Powolne reakcje na zgłoszenia o nielegalnym parkowaniu to także pochodna fatalnej sytuacji kadrowej. Obecnie w stołecznej straży miejskiej jest aż 315 wakatów. W ostatnim czasie pojawiły się też doniesienia o tym, że liczba nocnych patroli z referatu ds. parkowania zostanie zmniejszona do dwóch na całe miasto - jeden będzie obsługiwał lewy brzeg, a drugi prawy. Wcześniej nocną służbę pełniło od 7 do 14 takich patroli.