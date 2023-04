Poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania i czerwoną notą Interpolu zatrzymani na Lotnisku Chopina

Do zatrzymań na Okęciu doszło w miniony weekend. Pierwszy z zatrzymanych, obywatel Gruzji przyleciał do Warszawy z Kutaisi. - Mężczyzna poszukiwany był przez władze Austrii za przestępstwa przeciwko mieniu. Za podobny czyn ścigany był również obywatel Indii, tyle że przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej, po przylocie z Bombaju, gdy przesiadał się na kolejny samolot do Toronto - przekazała w komunikacie Dagmara Bielec ze straży granicznej.