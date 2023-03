Dwaj obcokrajowcy ścigani przez Interpol zatrzymani na warszawskim lotnisku

W środę ósmego marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali dwóch cudzoziemców poszukiwanych czerwoną notą Interpolu. Pierwszy z nich, Gruzin, został zatrzymany podczas odprawy pasażerów na lot do Kutaisi. Jak podano, mężczyzna ścigany jest przez władze Azerbejdżanu. - Jego dane figurowały w bazie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej jako osoby poszukiwanej czerwoną notą Interpolu za nielegalną migrację. Ponadto w chwili zatrzymania mężczyzny okazało się, że przebywa w Polsce nielegalnie. Bez żadnego dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu oraz przekroczył wbrew przepisom granicę państwową z Niemiec do Polski - poinformowała w komunikacie Dagmara Bielec, ze Straży Granicznej.