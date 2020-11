Miała być "Blokada Sejmu", marsz rozlał się po ulicach. Przepychanki na placu Powstańców Warszawy, policja użyła gazu

- Żeby tłum rozszedł się z placu Powstańców Warszawy, protestujący zostali skierowani w Warecką. To dość wąska ulica i protestujący byli tam bardzo stłoczeni, chcieli wyjść spoza kordonu. Policja próbowała wylegitymować kilka osób, a to doprowadziło do eskalacji i przepychanek. Policja próbowała sytuację uspokoić, ale osoby, które były odseparowane od reszty chciały za wszelką cenę wydostać się zza tego kordonu - opisuje Michał Gołębiowski z TVN24. - Na miejscu była też Marta Lempart, która była w samym sercu wydarzeń i była przy policji, która interweniowała dość zdecydowanie - dodaje.



Jak zaznacza Gołębiowski, użycie gazu przez policjantów przy Wareckiej było pierwszą tak zdecydowaną reakcją w środowy wieczór. - To pierwsza tak zdecydowana, ale nie pierwsza w ogóle. Policjanci spychali wcześniej z ulicy protestujących. Później wobec tych, którzy nie chcieli się wylegitymować, policja użyła środków przymusu bezpośredniego, oddzielała protestujących od siebie - przypomina.