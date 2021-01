Strajk Kobiet dotarł na Mickiewicza. Tam zakończył się piątkowy protest

Piątkowy protest odbywał się pod hasłem: "Aborcja. Czas próby". Organizatorki z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zapowiadały, że "idą po wszystko". "Ponad pół setki polskich miast, 130 tysięcy ludzi na ulicach, w tym około pięciu tysięcy w Warszawie. Dziś kolejna noc protestów przeciwko uzurpatorom władzy absolutnej. Nie damy się zniewolić. Nasze ciało to nasza sprawa, a "wyrok" to nie wyrok. Piątkowy wieczór tym razem zapowiada się mało zabawowo, to #ToJestWojna" - podkreślały.

- Ten protest dziś może być wyjątkowy o tyle, że ciężarówki, które były ściągane przez protestujących do nagłośnienia, zostały zatrzymane. Tak w mediach społecznościowych relacjonowali przed rozpoczęciem manifestacji - dowiedział się Jan Piotrowski, reporter TVN24. Jak dodaje, do uczestników manifestacji płyną policyjne komunikaty wzywające do rozejścia się. - Te siły policyjne nie są tak liczne, jak te, które widzieliśmy wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym - zaznacza.

Uczestnicy manifestacji mają ze sobą transparenty między innymi z napisami: "Aborcja bez granic", "Aborcja to moje prawo", "PiS to wirus" czy "Tych czarownic nie spalicie". Nad głowami protestujących powiewają flagi z emblematami Strajku Kobiet, gdzieniegdzie widać białoczerwone i tęczowe flagi. W tłumie odpalane są race i świece dymne.

- Protestujący zawrócili w stronę ronda Dmowskiego, by dalej Marszałkowską dojść do Świętokrzyskiej. Na chodniku przy Marszałkowskiej policjanci zablokowali busa z nagłośnieniem demonstracji. Zatrzymano kierowcę auta. Policjanci użyli gazu, gdy tłum manifestantów zaczął napierać na otoczony przez funkcjonariuszy samochód - podaje PAP.

- Zastaliśmy przed sobą kordon policji, który protestujący próbowali sforsować i na czele tego marszu był samochód z nagłośnieniem Strajku Kobiet, który został zatrzymany. Teraz jest bardzo dobrze przez policję zabezpieczony, nikt nie może do niego dojść. Kiedy samochód chciał sforsować tę blokadę policyjną, doszło do starć z policją. Ten samochód został w końcu zatrzymany, kierowca wysiadł, a teraz jest otoczony. Były osoby, które ucierpiały, siedziała jedna kobieta, która trzymała się ręką za głowę. Przyjechała do niej karetka. Tłum zaczyna znów iść w stronę ulicy Świętokrzyskiej, dalej Królewskiej i w kierunku Żoliborza. Kordon, który stał, został już w tyle. Te ruchy są niezwykle spontaniczne. Słychać petardy hukowe, były też race dymne. Część demonstracji idzie w stronę policyjnego kordonu, który nie pozwala przejść protestującym – mówi Michał Gołębiowski z TVN24.

- Tłum co jakiś czas napotyka policyjne blokady. W poprzek Marszałkowskiej ustawili się policjanci, ale protestujący znaleźli sposób, by ich obejść. Idą dalej w stronę placu Bankowego. Cały czas wzdłuż tych manifestacji pracują ratownicy medyczni, bo co jakiś czas komuś trzeba udzielić pomocy. Była informacja, że w okolicach ulicy Widok Marta Lempart i aktywiści Strajku Kobiet zostali potraktowani przez policjantów gazem – opisuje Jan Piotrowski z TVN24.

- Na tę chwilę osoby, które potrzebowały pomocy ze strony ratowników to te, które są w ekspozycji na gaz pieprzowy. Nie mamy informacji, żeby było więcej poszkodowanych, czy żeby te urazy miały jakiś inny charakter. Mamy tu dzisiaj siedem karetek - to są osoby zaangażowane w inicjatywę społeczną i około 35 ratowników – mówi reporterowi TVN24 jeden z ratowników medycznych.

- Praktycznie cały plac Bankowy jest zablokowany kordonem. Bliżej ulicy Królewskiej widzieliśmy, że policja zatrzymywała osoby. Niektóre były skute kajdankami i jedną osobę widziałem wynosili. Takich osób było co najmniej kilka. Co się z nimi stanie dalej, tego nie wiadomo. Zostały przetransportowane przez policję w boczne uliczki. Główny tłum poszedł dalej ulicą Marszałkowską w stronę placu Bankowego, czyli tam, gdzie jest m.in. Komenda Stołeczna Policji i tutaj w okolicach stacji metra jest duża blokada z ciężkich policyjnych samochodów. Był użyty gaz, wcześniej w okolicach Pałacu Kultury, kiedy zatrzymano furgonetkę Strajku Kobiet – mówi Michał Gołębiowski z TVN24.

Jak relacjonuje reporter TVN24 Michał Gołębiowski, protestujący ustawili się przed szpalerem policji odgradzającym ich od domu Jarosława Kaczyńskiego. Dodaje, że określili ten protest jest "paradą wolności". - Rozbrzmiewała muzyka, były tańce i zagrzewanie się do walki hasłami Strajku Kobiet - opisywał. - W tej chwili jest tu festiwal wykrzykiwania haseł i tego, co jest istotą Strajku Kobiet - dodał.

To trzeci z rzędu protest, po środowej publikacji uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku w sprawie przepisów aborcyjnych. Orzeczenie trafiło już do Dziennika Ustaw. Zdania odrębne do uzasadnienia wyroku TK zgłosiło trzech sędziów, a do samego orzeczenia wydanego jesienią - dwóch.