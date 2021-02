"Cisza nie jest zgodą". Strajk Kobiet dotarł przed komendę przy Malczewskiego

Protestujący zebrali się na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka. Jak relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, jest już kilkadziesiąt osób. - Zablokowali na chwilę skrzyżowanie, ale otoczył ich kordon policji i przepchnął na chodnik. Doszło do przepychanek, niektórzy wymknęli się z kordonu i gonili ich funkcjonariusze. Policja wydaje teraz komunikat, by te osoby zgłaszały się do legitymowania - mówi nasz reporter.