Protestujący kierują się na "Rondo Praw Kobiet"

Zalecają również uważność. "Nie wracaj sama/sam, ale w grupie minimum pięciu, a najlepiej 10 osób. Zwróć uwagę na zachowania, które wydają Cisię niebezpieczne: nadużywanie alkoholu i używek, używanie materiałów pirotechnicznych, reaguj - zgłoś się do nas" - czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku.

Organizatorki akcji zaapelowały przed protestem , by z uwagi na sytuację epidemiczną, przestrzegać obowiązujących zaleceń sanitarnych. W zapowiedzi wydarzenia zaznaczono, że każdy z uczestników powinien: mieć maseczkę, utrzymywać dystans i pamiętać o dezynfekcji rąk.

Nasz reporter Mateusz Szmelter opisuje, że część kierowców była przygotowana na piątkowe utrudnienia i po południu ulice są już opustoszałe. - Pod tym względem w mieście jest naprawdę pusto. Miejscami wygląda to, jak w trakcie wiosennego lockdownu albo w Wigilię. Zwiększony ruch można natomiast zaobserwować w okolicy cmentarzy. Tłoczno jest na przykład na Powązkowskiej - relacjonuje.

Zarząd Transportu Miejskiego zachęca, by korzystać z linii metra i SKM, oraz lokalnych połączeń kolejowych KM i WKD.

W okolicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgromadziło się dotychczas około stu osób, kolejne przybywają na miejsce. Jak relacjonuje Agata Zamęcka z TVN24, w okolicy dostrzec można ogromną mobilizację służb. Są tam funkcjonariusze policji i żandarmerii wojskowej. - Około stu funkcjonariuszy stoi za moimi plecami. Barierki szczelnie otoczyły Kancelarie Premiera i przyległe do niej budynki. Patrząc w drugą stronę - ulica Bagatela dochodząca do Alej Ujazdowskich pełna jest radiowozów. Stoi tam około 30 pojazdów, czekających na wezwanie. Na razie jest bardzo spokojnie. Protest jeszcze się nie rozpoczął - mówi reporterka.

- Policja blokuje wszystkie mniejsze ulice prowadzące do placu Zamkowego i Kolumny Zygmunta. Sam strajk zaczął się przemieszczać - zaznacza Maja Wójcikowska z TVN24. Policjanci osłaniają z jednej strony protestujących, druga grupa odcięła kontrmanifestację.

"Na Placu Zamkowym wśród zebranych ludzi pojawiły się grupki osób ze środowisk pseudokibicowskich. Dążono do konfrontacji. Na miejscu działania natychmiast podjęli policjanci prewencji skutecznie to uniemożliwiając" - informuje Komenda Stołeczna Policji na Twitterze.

- To zdecydowanie jest największy taki protest w stolicy od czwartkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej - opisuje Agata Zamęcka z TVN24.

Samochód-scena ruszył na czele pochodu sprzed Kancelarii Premiera w stronę placu Trzech Krzyży. Wcześniej zaparkował on przed gmachem KPRM, a zgromadzone na nim organizatorki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet rozpoczęły przemówienia.

Policja informuje, że wstrzymany został ruch na Trakcie Królewskim (od Senatorskiej do Gagarina) oraz na Marszałkowskiej (od placu Konstytucji do Królewskiej).

Trzy marsze zmierzają w stronę ronda Dmowskiego. Na profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet pojawił się wpis: "Idziemy na rondo Praw Kobiet". To nawiązanie do inicjatywy z 2019 roku, gdy kobiety zabiegały o zmianę nazwy tego miejsca.

Czoło marszu, który wyruszył z placu Zamkowego minęło już plac Teatralny i zbliża się do placu Bankowego.

Na placu Zamkowym jest m.in. wiceszef Lewicy i działacz LGBT Krzysztof Śmiszek. "Drogie Panie, Kobiety, Dziewczyny. Nigdy nie będziecie szły same. Idę z Wami i każdy powinien zrobić to samo" - zadeklarował na Twitterze. Spod KPRM ruszyli m.in. wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Wiosny Katarzyna Kotula czy były szef TVP, a obecnie poseł Lewicy Robert Kwiatkowski, a z placu Zawiszy idzie m.in. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Politycy Lewicy niosą tabliczki: "Kobiety decydują", "Legalna aborcja bez kompromisów", "Stop torturom" czy "Lewacka macica".

Kolejny protest

W poniedziałek zorganizowano akcję polegającą na blokowaniu kluczowych punktów komunikacyjnych w miastach. W środę organizatorzy strajku namawiali do tego, by w ramach protestu nie pójść do pracy. Oprócz zaplanowanych akcji w całym kraju odbywały się również dziesiątki protestów, w ramach których manifestujący spontanicznie gromadzili się w kluczowych punktach swoich miast i miasteczek.