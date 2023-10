Artyści mogą stracić lokal przy placu Hallera. Proszą o wsparcie i zbierają podpisy pod petycją

"Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy czwartkową decyzję Zarządu Dzielnicy Praga Północ o nieprzedłużaniu nam umowy najmu na nasz lokal (....). Do 4 grudnia 2023 musimy opuścić naszą siedzibę. Pracownia Wschodnia w aktualnej formie może przestać istnieć" - napisali członkowie Stowarzyszenia Pracownia Wschodnia.

Negocjacje w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami

O sytuacji rozmawialiśmy z członkami stowarzyszenia. - Po złożeniu wniosku o przedłużenie umowy zostaliśmy zaproszeni do praskiej centrali Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na negocjacje dotyczące nowej umowy. W miejscu negocjacji otrzymaliśmy protokół informujący, że umowa ma nie być przedłużona - opowiadał Łukasz Zembaty z Pracowni Wschodniej.

Zapis w protokole, który otrzymali, brzmiał następująco: "Komisja do spraw lokali użytkowych w dniu 05.102023 r. poinformowała Najemcę, że dnia 28.09.2023 r. na posiedzeniu Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy podjęto decyzję o nieprzedłużeniu na kolejny okres najmu lokalu nr 196 przy ulicy Skoczylasa 8 ze Stowarzyszeniem Pracownia Wschodnia. Lokal zostanie przeznaczony na potrzeby Dzielnicy Praga-Północ".

Osoby ze stowarzyszenia obecne na negocjacjach pytały przedstawicieli ZGN, czy mogą ubiegać się o inny lokal. - Odpowiedzieli, że dzielnica dysponuje paroma 30-metrowymi lokalami i możemy się o nie ubiegać. My teraz wynajmujemy lokal o powierzchni 400 metrów - tłumaczył Zembaty. I dodał: - Nie chcieli ani z nami negocjować ani rozmawiać i wykazać się pomocą. Zasugerowali, że możemy się udać do burmistrza. Próbowaliśmy to zrobić. Mamy zaplanowane spotkanie w przyszłym tygodniu.