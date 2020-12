Zielony Pałac Kultury przypomni o porozumieniu klimatycznym

Z okazji 5. rocznicy przyjęcia Porozumienia Paryskiego, iluminacja Pałacu Kultury i Nauki symbolicznie rozbłyśnie na zielono. Jak zaznacza stołeczny ratusz, to globalna akcja solidarnościowa. - Chcemy przypomnieć jak ważne dla losów naszej planety jest wypełnienie celów porozumienia - informują urzędnicy.

Porozumienie Paryskie zostało podpisane 12 grudnia 2015 roku. Przystąpiło do niego 190 państw. Dokument określa ogólnoświatowy plan działania, który uchronić ma przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu. Jego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C i utrzymanie go na poziomie 1,5°C. Porozumienie paryskie dąży również do poprawy zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu i udzielenia im wsparcia.

Jak podkreśla cytowany w komunikacie prasowym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, Warszawa deklaruje redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do roku 2030 oraz neutralność klimatyczną miasta do roku 2050. - Chcemy to osiągnąć dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport oraz zazielenianie stolicy. Liczymy przy tym na realne i odważne działania rządu w zakresie energetycznej transformacji kraju zgodnej z europejskim nowym zielonym ładem - zaznaczył Trzaskowski.

3 grudnia Ratusz zapowiedział opracowanie Zielonej Wizji Warszawy, czyli planu, w którym znajdą się pomysły na redukcję emisji gazów cieplarnianych wraz ze sposobem ich realizacji i kosztorysem. Jest to program Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju skierowany do dużych miast. Pierwszym krokiem ma być diagnoza tego, w jakiej sytuacji miasto znajduje się obecnie, czyli analiza kontekstu formalno-prawnego. Urzędnicy podkreślają, że przy przygotowywaniu planu, miasto będzie współpracować z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami.

Warszawski Panel Klimatyczny

Jak zaznacza ratusz, już w listopadzie odbył się pierwszy w historii miasta panel obywatelski, który był poświęcony tematowi zmiany klimatu. Wzięło w nim udział 90 losowo wybranych mieszkańców Warszawy. "Celem Warszawskiego Panelu Klimatycznego było wypracowanie przez panelistów rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w zasilaniu miasta" - czytamy w komunikacie ratusza.

Poinformowano, że w trakcie panelu do głosowania dopuszczono 93 rekomendacje. 49 uzyskało poparcie co najmniej 80 procent uczestników panelu. Prezydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się do ich realizacji. Wśród nich znalazły się m.in. zainstalowanie do roku 2030 paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich budynków należących do miasta (jeśli istnieje możliwość techniczna, architektoniczna i konserwatorska instalacji takich urządzeń), skrócenie czasu ubiegania się o dotację miejską na ekologiczne źródła energii. Szczegółowo z rekomendacjami można zapoznać się na stronie internetowej panelu.

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl