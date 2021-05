Radny przeszedł do Porozumienia. Partia Gowina chce zmniejszyć liczbę radnych

Niezależny radny Warszawy zapowiedział w czwartek, że przechodzi do partii Porozumienie Jarosława Gowina. Członkowie ugrupowania zapowiedzieli przygotowanie nowelizacji ustawy o ustroju stolicy. Chcą zmniejszenia liczby radnych.

- Dołączam do drużyny Jarosława Gowina. Będę głosem Porozumienia w Radzie Warszawy, przy czym wciąż pozostaje radnym niezależnym. Mam kilka pomysłów, które wpadły na podatny grunt w Porozumieniu. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegała owocnie dla dobra warszawiaków - powiedział podczas czwartkowej konferencji radny Sebastian Kędzierski.

"Chcemy zmniejszyć liczbę radnych"

Były przewodniczący Rady Warszawy, członek partii Porozumienie Lech Jaworski stwierdził, że lokalnie to ugrupowanie rośnie w siłę. - To jest duże osiągnięcie naszych założeń programowych. Okazuje się, że przyciągamy do siebie różne środowiska - mówił Jaworski. Stwierdził, że w tej chwili Porozumienie ma w okręgu warszawskim "mocną reprezentację samorządową". - Budując program Porozumienia dla Warszawy będziemy mogli zaproponować mieszkańcom Warszawy - dodał.