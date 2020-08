Warszawski ośrodek wypoczynkowy na Mazurach nieczynny od lat. "Marnuje się potencjał tego miejsca"

"To miejsce z ogromnym potencjałem"

Na sam ośrodek składają się 33 drewniane budynki - tyle naliczyli aktywiści. Są to między innymi piętrowe domki Brda z charakterystycznym, spadzistym dachem, a także domki typu parterowego. Ponadto na terenie ośrodkach znajdują się trzy większe budynki murowane oraz jedna, duża drewniana stodoła. – To miejsce z ogromnym potencjałem, które niestety się marnuje – podkreśla Mencwel.

Ośrodek zamknięty od ponad dekady

"Nieuregulowany stan prawny"

Z informacji, którą otrzymaliśmy od ratusza wynika, że wszystkie trzy działki leżące w obrębie ośrodka należą do gminy Szczytno. Do tego wójt tej gminy wezwał warszawski ratusz do "natychmiastowego udrożnienia drogi". Miasto chciało, by sąd zdecydował o przyznaniu tych trzech działek stołecznemu ratuszowi, ale na razie decyzji brak.