Starzyński i Kulski wrócą wizytować bulwary. Pomnik jak fotografia sprzed 82 lat

"Odwracanie miasta w kierunku rzeki"

O inicjatywie mówiło się od sześciu lat - pomysł wyszedł od syna Juliana Kulskiego, czyli Juliana Eugeniusza Kulskiego. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. To właśnie za rządów Starzyńskiego i Kulskiego w stolicy planowano wielkie inwestycje i wybudowano bulwary na wysokości Starego Miasta.

Dlatego do projektu użyto zdjęcia, na którym obaj przechadzają się podczas otwarcia nabrzeża po przebudowie. I sam pomnik ma się znaleźć tuż przy bulwarach - dokładnie na chodniku obok ogrodów Zamku Królewskiego.

Podkreślają też, że chodzi o upamiętnienie dwóch zasłużonych prezydentów Warszawy. Z jednej strony - obrońcy stolicy podczas oblężenia we wrześniu 1939 roku, czyli Stefana Starzyńskiego. Z drugiej - Juliana Kulskiego, który kierował cywilną administracją miasta po aresztowaniu i zamordowaniu Starzyńskiego przez nazistów. Pełnił funkcję burmistrza miasta rządzonego przez Niemców, a wszystko to za zgodą polskich władz konspiracyjnych. - Ludzie, którzy nie byli w konspiracji, nie orientowali się, że ojciec był prezydentem miasta z ręki podziemia - przypominał w materiale TVN24 Julian Eugeniusz Kulski.

"Postać praktycznie nieznana"

Fundacja ma zamiar ustawić pomnik we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, otrzymała również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość (projekt autorstwa Pawła Pietrusińskiego, rzeźby i budowę) wyceniono na ponad milion złotych. - Chcieliśmy, żeby stanął już w ubiegłym roku w związku z rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej, ale się nie udało. Będziemy walczyć, żeby udało się to zrobić do końca tego roku – zapewnia Małgorzata Bogusz.