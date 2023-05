Startują pokazy w Multimedialnym Parku Fontann

Jak co roku, 1 maja, zostanie zainaugurowany sezon pokazów w Multimedialnym Parku Fontann. W tej edycji motywem przewodnim są produkcje wytwórni Disneya, która obchodzi setne urodziny. Stołeczny ratusz zachęca również do spędzenia majówki na Pikniku Europejskim oraz w stołecznych muzeach.

Piknik Europejski

Majówka w muzeach

Majówkę można spędzić również w warszawskich muzeach. Niektóre z nich są czynne w świąteczne dni. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do odwiedzin 1, 3, 4 i 5 maja, a Muzeum Warszawy we wszystkie dni, poza 1 maja. W czwartek do obu placówek można wejść za darmo. Można również zajrzeć do Muzeum Karykatury (czynne również 3 maja), gdzie do obejrzenia są wystawy poświęcone założycielowi i patronowi tego miejsca – Erykowi Lipińskiemu.