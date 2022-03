Miała tylko iść do toalety, zaginęła. Strażnicy miejscy odnaleźli rodzinę Ukrainki

czytaj dalej

One często nie rozumieją, nie wiedzą, co się dzieje na lekcji. Dziecko, które jest zbyt długo w takiej sytuacji może zacząć być niegrzeczne czy agresywne. To jest naturalny proces. Trzeba więc zrobić wszystko, żeby te dzieci nie były w przechowalni, tylko w prawdziwym systemie szkolnym - mówiła w TVN24 Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie o ukraińskich dzieciach przyjmowanych do placówki, którą kieruje. Zaznaczyła, że przy organizacji ich nauki konieczne są rozwiązania systemowe na poziomie ministerialnym.