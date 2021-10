Technologia na cmentarzu. Dzięki aplikacji znajdziesz każdy grób na Starych Powązkach

10 lat inwentaryzacji nagrobków

"Chcemy opowiedzieć o historii Polski i Warszawy"

- Aplikacja będzie bezpłatna - powiedział. Geolokalizacja będzie nawigować użytkownika aplikacji prosto do szukanego nagrobka. - Aplikacja będzie zawierała również różne funkcjonalności edukacyjne. Przede wszystkim ma to być innowacyjne narzędzie do upowszechniania wiedzy na temat historii i historii sztuki. Chcielibyśmy opowiedzieć o historii Polski i Warszawy. Będzie to też element lekcji dla młodzieży - tłumaczył Gądzik. W przypadku grobów znanych osób aplikacja pokaże też krótki biogram.