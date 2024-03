czytaj dalej

14 policjantów poszkodowanych, 55 osób aresztowanych - to efekty zamieszek, do jakich doszło podczas protestu rolników pod Sejmem. Policja analizuje nagrania. Premier mówi o agresorach, że to zawodowi chuligani. Donald Tusk zapowiada sobotnie rozmowy z rolnikami, ale nie z zadymiarzami. Dodaje, że wygłosi ważny komunikat. Materiał magazynu "Polska i Świat".