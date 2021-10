"Stan wyjątkowo nieludzki". Protest przed Pałacem Prezydenckim

"Gdyby to było polskie dziecko, po tym lesie chodziłby szwadron ludzi"

W Warszawie przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu zebrało się kilkadziesiąt osób. - Zorganizowaliśmy jako KOD w całej Polsce 30 podobnych wydarzeń, które mają przypominać o tym, co dzieje się na polskiej granicy, mają protestować przeciwko dehumanizacji, protestować przeciwko temu, co robi nasze państwo. Państwo, które w sposób straszny i karygodny wykonuje swoje obowiązki wbrew wszystkim normom cywilizacyjnym - mówił do zgromadzonych Jacek Wiśniewki z KOD.

- Bardzo chcemy odwrócić całą akcję dehumanizowania uchodźców i ich dzieci przez propagandę PiS. Chcemy pokazać, że dla większości Polaków te dzieci mają znaczenie. Gdyby to było polskie dziecko, po tym lesie chodziłby szwadron ludzi i go szukał - mówiła pani Marta, która protestowała w Warszawie. W dłoniach trzymała wydrukowane ogłoszenie z napisem "Zaginęło dziecko" i podobizną dziewczynki, która kilka dni temu została odesłana sprzed placówki Straży Granicznej w Michałowie do lasu w pasie granicznym. - Tej dziewczynki nikt nie szuka. Ona jest w tej chwili gdzieś w lesie. Jako obywatele się na to nie zgadzamy - powiedziała w rozmowie z TVN24.