Kilkuletni chłopiec stał nad brzegiem Wisły i płakał. Nie mówił po polsku, znał tylko kilka angielskich słów

Nowe pociągi Flirt, budowane dla Kolei Mazowieckich, nie będą w stanie obsłużyć stacji w Górze Kalwarii. Według dwumiesięcznika "Z Biegiem Szyn" tamtejsze perony są za niskie, by pasażerowie mogli bezpiecznie wsiadać i wysiadać. Na wcześniejszej stacji będą więc zmuszeni do przesiadki do starszego składu. Dla miasta oznacza to utratę bezpośredniego połączenia z Warszawą.