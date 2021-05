Jaki los czeka zrujnowany stadion? Dzielnica wybrała wykonawcę koncepcji

"Tą metodą nie powstał jeszcze żaden wysokiej jakości projekt"

Aktywistka zgłosiła do budżetu obywatelskiego na rok 2022 projekt konsultacji społecznych w sprawie koncepcji architektonicznej dla stadionu. Ale jej pomysł został negatywnie oceniony przez żoliborskich urzędników i nie zostanie dopuszczony do głosowania. W uzasadnieniu oceny wskazano, że nie spełnia on kryteriów, bo budżet obywatelski nie jest właściwą drogą do zgłaszania takich propozycji.