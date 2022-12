Stadion Narodowy wznawia działalność. Nie wszystkie przestrzenie będą dostępne dla gości

Bramy Stadionu Narodowego zostaną ponownie otwarte w piątek, 16 grudnia 2022. Oznacza to, że do obiektu powrócą najemcy biur i lóż, działanie wznowią też przestrzenie konferencyjne. Od soboty przywrócone będzie zwiedzanie areny dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych zwiedzających. Goście będą mieli także dostęp do terenu wokół stadionu.