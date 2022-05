Finał Pucharu Polski na Narodowym. Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji

czytaj dalej

Na Grochowie stoi zniszczony samochód na ukraińskich numerach rejestracyjnych, nie ma tylnej szyby. Należy on do pana Oleksandra, który wraz z rodziną uciekł nim z Mariupola. Samochód stał w garażu, obok którego wybuchł pocisk z grada. Odłamki przebiły metalowa bramę i go zniszczyły. Panu Oleksandrowi udało się jednak doprowadzić auto do stanu, który umożliwił mu ucieczkę z ostrzeliwanego przez Rosjan miasta.