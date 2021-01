Stacje metra na Woli z nominacją do prestiżowej nagrody

"Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza Metro Warszawskie zyskały nominację do prestiżowej nagrody Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe. Trzymamy kciuki za warszawską pracownię architektoniczną - wystrój autorstwa Biura Projektów Kazimierski i Ryba" - napisał na Facebooku Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe została ufundowana przez Komisję Europejską i Fundację Miesa van der Rohe. Jest przyznawana co dwa lata od 1987 roku. Nominacje zgłaszają eksperci z Europy, krajowe stowarzyszenia architektów zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz komitet doradczy nagrody. Od początku istnienia nagrody budynek z Polski wygrał tylko raz. W 2015 roku laureatem została Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Najnowsza edycja konkursu miała się odbyć w tym roku, ale z uwagi na pandemię COVID-19 została przełożona na 2022. Listę nominowanych do ścisłego finału poznamy w lutym 2022, natomiast laureata nagrody w maju przyszłego roku.

Nawiązania do fabrycznej historii i pobliskich parków

Trzy stacje metra na Woli zostały oddane do użytku 4 kwietnia ubiegłego roku. Pierwszą jest Płocka, położona po południowej stronie skrzyżowania ulicy Płockiej z Wolską. W jej wnętrzu dominują kolory miedzi i brązu, które nawiązują do fabrycznej historii Woli między innymi do Zakładów Radiowych Kasprzaka.