Brutalnie pobili kibica wracającego z meczu. Wszystko nagrał monitoring

Do zdarzenia doszło w centrum miasta po wrześniowym meczu piłkarskim Szachtara Donieck z Celticiem Glasgow. - Czterech mężczyzn w wieku od 19 do 23 lat zaatakowało i brutalnie pobiło wracającego z meczu 36-latka, który był sympatykiem innego klubu niż oni. Napastnicy podbiegli do pokrzywdzonego, rzucili się na niego, zaczęli go kopać, szarpać i uderzać pięściami, po czym zdarli z niego klubową koszulkę, zabrali szalik i uciekli – mówi Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej policji.