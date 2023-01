Biegiem walczą z cukrzycą. Uwaga na zmiany w organizacji ruchu

Już w niedzielę 29 stycznia odbędzie się finał WOŚP. Największy koncert odbędzie na placu Bankowym, gdzie zagrają między innymi Blenders, Sztywny Pal Azji czy Mrozu. Ratusz spodziewa się tłumów, więc, jak poinformowali urzędnicy, plac zostanie wyłączony dla ruchu od niedzieli, 29 stycznia (od ok. godz. 7) do poniedziałku, 30 stycznia (do ok. godz. 3).