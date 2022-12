Warszawa rozpoczyna sprzedaż węgla

Stołeczny ratusz poinformował we wtorek, że pierwsze kilkadziesiąt ton węgla, zamówionych od Polskiej Grupy Górniczej na początku grudnia, dotarło już do Warszawy. Ich składowanie odbywa się przy ulicy Mortkowicza 5. W połowie listopada stolica dołączyła do grona samorządów, które umożliwią mieszkańcom zakup węgla po preferencyjnych cenach. Ustawa regulująca tę kwestię zakłada, że samorządy będą kupować węgiel w cenie 1,5 tysiąca złotych za tonę, a następnie odsprzedawać go mieszkańcom nie drożej niż dwa tysiące złotych za tonę. Za dystrybucję odpowiada obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.