Przyszli do podejrzanego o kradzież wózka paletowego, znaleźli obrazy i instrumenty. Policja szuka właścicieli

Był to sprzęt oraz instrumenty muzyczne: perkusja, dwie gitary, trąbki, syntezator, monitor oraz zestaw głośników, a także cztery obrazy. Trzy przedstawiają kwiaty, ostatni to natomiast zaprzęg konny na tle zimowego krajobrazu.

- 34-latek, zapytany skąd ma to wszystko, co chwilę wymyślał inną historię: a to czyje są to przedmioty lub kto mu je dał, ewentualnie kto je tu przechowuje, jednak bez konkretów i logicznego związku - wyjaśnia policjantka. I dodaje, że ze względu na podejrzenie, że instrumenty i obrazy pochodzą z kradzieży, zostały one zabezpieczone przez kryminalnych. - W przypadku rozpoznania wśród nich rzeczy będących państwa własnością, prosimy o kontakt z prowadzącym postępowanie policjantem pod numerem telefonu 47 72 323 12 - informuje Węgrzyniak.