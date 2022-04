Kierownik zespołu karetki miał 1,5 promila. Prokuratura uznała, że nie naraził życia pacjentów na niebezpieczeństwo

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie nietrzeźwego kierownika zespołu ratownictwa medycznego z Żoliborza. Śledczy ustalili, że żaden z pacjentów nie zauważył, by mężczyzna był pijany, gdy udzielano im pomocy. Ratownik nie odpowie przed sądem za narażenie ich na niebezpieczeństwo, ale wciąż może zostać ukarany za spożywanie alkoholu w pracy. Sprawą powtórnie zajmie się policja.

Policjanci pod nadzorem prokuratury próbowali wyjaśnić, w jakim momencie ratownik spożywał alkohol oraz czy mógł pod jego wpływem udzielać pomocy pacjentom, a tym samym narazić ich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Dochodzenie toczyło się w kierunku czynu opisanego w artykule 160 paragraf 2 Kodeksu karnego, który mówi: "jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu".

Prokuratura: pacjenci nie zgłaszali zastrzeżeń do zachowania ratownika

Jak ustaliliśmy, prokuratura wydała 11 lutego postanowienie o umorzeniu postępowania. - Postanowienie to zapadło po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia, w toku którego przesłuchano szereg świadków, jak również zabezpieczono dokumentację medyczną w celu oceny, czy doszło do narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - informuje prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- W toku dochodzenia ustalono, że załoga karetki uczestniczyła w sześciu interwencjach, zaś żadna z nich nie była bezpośrednio ratującą życie. Żadna z osób, którym udzielana była pomoc medyczna, nie zgłaszała zastrzeżeń do zachowania ratownika, podejmowanych czynności, jak i nie zauważyła, aby znajdował się on w stanie nietrzeźwości - wskazuje Skrzyniarz.

Śledczy ustalili, że ratownik zamierzał zakończyć dyżur około godziny 19, a chwilę przed tym spożył alkohol. Do interwencji policji doszło około godziny 19.50. Pierwszy pomiar alkomatem wykazał 0,26 miligrama na litr alkoholu w wydychanym powietrzu (nieco ponad pół promila), a późniejsze pomiary, dokonane już na komisariacie, podawały wyższe wartości - dlatego w informacjach przekazywanych nam początkowo przez policję pojawił się wynik półtora promila.

Policja ponownie zajmie się sprawą nietrzeźwego ratownika

Artykuł wskazany przez prokurator dotyczy "wykonywania czynności przez osobę do tego niezdolną". Osobie, która wbrew "obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu" i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe, grozi kara aresztu lub grzywny.

Mężczyzna nie współpracuje już ze stołecznym pogotowiem

Przypomnijmy, że po październikowym incydencie stołeczne pogotowie zawiesiło ratownika medycznego w pełnieniu obowiązków zawodowych. Naszej redakcji przekazano również, że został skierowany do psychologa zakładowego. Za jego zgodą objęto go "specjalnym programem terapeutycznym, adresowanym między innymi do osób, które mają problemy z alkoholem, ale też znajdują się w sytuacji kryzysowej lub są ofiarami wypalenia zawodowego".