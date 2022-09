Spowodował kolizję, próbował odjechać. Pijany kierowca zatrzymany

O zdarzeniu dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Do zdarzenia doszło na parkingu przy bazarku na wysokości adresu Radzymińska 6. Kierowca opla doprowadził do kolizji z autem marki Nissan. Z relacji świadków wynika, że po spowodowaniu kolizji próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Drogę zastawiła mu kierująca nissanem. Mimo to, kierowca kontynuował ucieczkę. Został powstrzymany dopiero przez przejeżdżającego w pobliżu rowerzystę - powiedział nasz reporter. Jak udało mu się ustalić, kierowca opla był pod wpływem alkoholu.