Przed klubem spoufalał się z pijanymi mężczyznami, by ukraść portfel. Wszystko nagrała kamera

Do zatrzymań doszło w poprzedni weekend. Jak przekazał nam Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, w ręce funkcjonariuszy z Wydziału operacyjno-rozpoznawczego wpadli trzej mężczyźni oraz kobieta narodowości gruzińskiej. Policjanci trafili na ich trop podczas działań prowadzonych w okolicy śródmiejskich pubów i dyskotek, gdzie dochodziło do kradzieży kieszonkowych.

- Moment przestępstwa zarejestrowały bardzo dokładnie kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak sprawca podchodzi do dwóch pijanych mężczyzn, spoufala się z nimi, obejmując, ściskając i podnosząc jednego z nich. Robi to po to, aby odwrócić ich uwagę i wyjąć niepostrzeżenie pokrzywdzonemu portfel z kieszeni spodni. Po dokonanej kradzieży 31-latek odchodzi szybkim krokiem i wsiada do toyoty, w której czeka już na niego trzech kompanów - relacjonuje Szumiata.