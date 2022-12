Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy. Rozmowa o wybuchu w Komendzie Głównej Policji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało wówczas, że stało się to "w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem" komendanta Jarosława Szymczyka. "Eksplodował jeden z prezentów, które komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11 - 12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb" - podał resort w komunikacie. Komendant główny policji trafił do szpitala.