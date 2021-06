Spośród róż spogląda na Płatniczą. Aktorka na bielańskim muralu

Mural upamiętniający Krystynę Sienkiewicz powstał na budynku przy Żeromskiego 44/50, znajdziemy go na ścianie szczytowej od strony Płatniczej. Jego odsłonięcie odbyło się w piątkowe południe. Jak poinformował bielański urząd dzielnicy, w uroczystości wzięli udział najbliżsi artystki, przyjaciele, mieszkańcy i władze Bielan. W otoczeniu bloku posadzono też łącznie 640 krzewów róży matador.

Urzędnicy przypomnieli, że prace przy muralach Krystyny Sienkiewicz i Kory rozpoczęły się w maju ubiegłego roku. "Inicjatywa początkowo wymagała zgody wspólnoty mieszkaniowej oraz Stołecznego Konserwatora Zabytków. W listopadzie ubiegłego roku do prac włączyły się rodziny artystek. Projekty murali wyłoniono w kwietniu tego roku" - przekazują. Projektantem obu prac jest ilustrator Tomasz Majewski, a wykonawcą Good Looking Studio.

"Upływu czasu ja nie liczę"

Krystyna Sienkiewicz była aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, artystką kabaretową. Zmarła w 2017 roku w wieku 81 lat. Z Bielanami była związana do końca swoich dni. Trafiła na nie z Otwocka. Decyzja o przeprowadzce zapadła w 1985 roku, gdy aktorka uznała, że marnuje zbyt wiele czasu na dojazdy do Teatru Syrena. "Zaciszna i urokliwa okolica przypominała jej mieszkanie nad Świdrem, z którym rozstawała się w trudzie. Tam też zakupiła niewielki dom, przypominający szlachecki dworek, przy ulicy Płatniczej, pod numerem 35. Mieszkała w nim aż do swojej śmierci, przez ponad 30 lat" - czytamy w komunikacie bielańskiego urzędu.