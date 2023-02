Spór ratusza z deweloperem. Według urzędników 157 nowych lokali to nie mieszkania, a pokoje hotelowe

"Przykład urzędniczej niekompetencji"

Podpisany pod oświadczeniem Józef Wojciechowski, przewodniczący rady nadzorczej J.W. Construction, określa działania ratusza mianem "uporczywych", a także przedstawia je, jako "przykład urzędniczej niekompetencji". "Potwierdzono to na wcześniejszych etapach budowy, gdzie wielokrotnie musiało interweniować Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, aby ostatecznie przymusić urzędników do właściwej interpretacji przepisów i uzyskać samodzielność poszczególnych lokali. Co jest do tego niezbędne, wykazały wielokrotnie SKO oraz WSA w swoich orzeczeniach" - wskazuje w oświadczeniu Wojciechowski.