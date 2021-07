Spierają się, kto uprzątanie dzikie wysypisko. A śmieci coraz więcej

- Wydział Ochrony Środowiska odpisał mi, że zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich, który jest formalnie administratorem tego terenu, z prośbą o pilne uprzątnięcie. Tyle, że było to 8 kwietnia. Więc ponad dwa miesiące czekamy, żeby teren został uprzątnięty. Wydaje mi się, że w centrum Białołęki nie powinno być takiego miejsca. Mam nadzieję, że Wydział Ochrony Środowiska, pan burmistrz i Zarząd Dróg Miejskich wezmą to sobie do serca - apelował radny.