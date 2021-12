Warszawskie spółdzielnie rozważają zaskarżenie kolejnej uchwały śmieciowej. "Jej kierunek jest katastrofalny"

Pismo odnoszące się do nowych przepisów udostępniła Polskiej Agencji Prasowej Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga", która od dawna angażuje się w proces tworzenia nowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. Jak podkreśliła, racje w nim przedstawione podzielają też inne spółdzielnie, między innymi mokotowska spółdzielnia "Służew nad Dolinką" czy Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Dom" we Włochach.

"Rażąco niesprawiedliwe, uderzy w osoby mniej zamożne"

Dwie nowe stawki - 85 i 107 złotych

Według nowej uchwały - która, podobnie jak poprzednia, ma obowiązywać od 1 stycznia - mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych miesięcznie zapłacą za wywóz śmieci 85 złotych, a ci zamieszkujący domy jednorodzinne - 107. To powrót do metody, która obowiązywała już wcześniej, jednak wówczas stawki wynosiły odpowiednio: 65 zł oraz 94 zł.

Zakwestionowana przez RIO metoda przewidywała pięć stawek opłat zróżnicowanych w zależności od powierzchni mieszkania. Dla mieszkań o powierzchni do 30 metrów kwadratowych opłata miała wynosić 52 zł; od 30,01 do 40 mkw. – 77 zł; od 40,01 do 60 mkw. – 88 zł; od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł, a dla gospodarstw powyżej 80 mkw. – 99 zł.