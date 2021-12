Stołeczne spółdzielnie po raz kolejny domagają się modyfikacji uchwały śmieciowej

Spółdzielnie mieszkaniowe po raz kolejny apelują do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o modyfikację przepisów dotyczących opłat za wywóz śmieci. Zarzucają miastu i radnym, że zostały one przyjęte niezgodnie z prawem oraz że są "niesprawiedliwe społecznie i niegwarantujące bilansowania się finansowego systemu gospodarowania odpadami". Podają też w wątpliwość skuteczność systemu osłonowego dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

Nowy sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Radni podjęli uchwałę w tej sprawie podczas sesji w drugiej połowie listopada. Określono w niej pięć stawek opłat za wywóz odpadów, uzależnionych od metrażu lokalu. Dla mieszkań o powierzchni do 30 metrów kwadratowych opłata będzie wynosić 52 złote, od 30,01 do 40 mkw. - 77 złotych, od 40,01 do 60 mkw. - 88 złotych, od 60,01 do 80 mkw. - 94 złotych, natomiast dla gospodarstw powyżej 80 mkw. - 99 złotych. Ratusz przekonuje, że nowa metoda to "możliwie prosty system, najmniej obciążający portfel mieszkańca".

Zastrzeżenia ma jednak część stołecznych spółdzielni. Tuż po przyjęciu uchwały zaapelowały do ratusza o modyfikację systemu, a następnie skierowały do wojewody mazowieckiego pismo z prośbą o unieważnienie nowych przepisów. We wtorek kilkanaście z nich, między innymi spółdzielnie "Bródno", "Praga" i "Służew nad Dolinką", skierowało kolejny apel w tej sprawie do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Spółdzielcy proponują inny sposób naliczania opłat

Spółdzielcy udostępnili treść pisma Polskiej Agencji Prasowej. Podkreślają w nim, że przez nowe przepisy ciężar finansowy pokrywania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi spadnie głównie na ludzi mniej i średnio zamożnych. Argumentują również, że wprowadzone w uchwale przedziały powierzchni użytkowej lokali spowodują "niezrozumiałe skokowe wzrosty pomiędzy powierzchniami lokali różniącymi się o 1 centymetr kwadratowy pomiędzy przedziałami".

"Przyjęte przez Radę m. st. Warszawy zasady mogą też spowodować w praktyce, że lokale niezgłoszone jako gospodarstwo domowe, czyli niezamieszkałe lub nabyte w celach inwestycyjnych, przeznaczone na wynajem (okazjonalny, studentom itp.), czy też w których prowadzona jest działalność gospodarcza - zostaną całkowicie zwolnione z ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" - dodano.

Spółdzielcy chcą, by miasto rozważyło zmodyfikowanie przyjętej metody w ten sposób, by dla lokali mieszkalnych stawka za metr kwadratowy wynosiła 1,30 złotego. Minimalna opłata ustalona miałaby być na poziomie 20 złotych, a maksymalna - 130 złotych. Ich zdaniem pozwoliłoby to na znacznie bardziej sprawiedliwe wyliczanie opłat, a jednocześnie zapewniłoby porównywalne wpływy do budżetu miasta.

Spółdzielcy krytykują nową uchwałę śmieciową (zdjęcie ilustracyjne) TVN

Zarzucają urzędnikom brak refleksji i współpracy

"Inicjatywa i propozycja spółdzielni miała na celu wyjście z impasu w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami, ale po raz kolejny została odrzucona, praktycznie bez żadnej dyskusji" - czytamy w piśmie do prezydenta miasta. Zdaniem spółdzielców "ze strony urzędników, jak i większości radnych brak jest jakiejkolwiek refleksji po unieważnieniu dwóch poprzednich uchwał Rady m.st. Warszawy".

"W naszym przekonaniu po raz kolejny zostały podjęte uchwały niezgodne z prawem, niesprawiedliwe społecznie i niegwarantujące bilansowania się finansowego systemu gospodarowania odpadami" - wskazano. Oceniono przy tym, że "nierówności i niesprawiedliwości społecznych" nie rozwiązuje też proponowana przez miasto pomoc osłonowa, która wesprze jedynie osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

"Mając powyższe na uwadze, ponownie zwracamy się do Pana Prezydenta o osobiste pochylenie się nad przedmiotową sprawą i doprowadzenie do uchwalenia metody bardziej sprawiedliwej społecznie, wypracowanej wspólnie ze środowiskiem mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W przeciwnym razie należy się spodziewać, że sprawa opłat za śmieci niebawem znów powróci pod obrady Rady m.st. Warszawy, wywołując po raz kolejny konsternację i niezadowolenie mieszkańców stolicy" - napisano.

Obecne obowiązujące w stolicy przepisy wiążą opłaty za śmieci ze zużyciem wody. Przedtem obowiązywała opłata ryczałtowa, a jeszcze wcześniej - opłata uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym

Nowe stawki za odbiór odpadów mają wejść w życie 1 stycznia TVN24

Autor:kk/r

Źródło: PAP