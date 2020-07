Warszawa szykuje się do spisu rolnego. Ratusz szuka rachmistrzów

Do 8 lipca urząd miasta prowadzi nabór na rachmistrzów terenowych, którzy jesienią przeprowadzą powszechny spis rolny. Kandydatami mogą zostać osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Ale to nie jedyne wymagania.

Według spisu rolnego z 2010 roku, udostępnionego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w Warszawie jest 1647 gospodarstw indywidualnych, z czego 1315 prowadzi działalność rolniczą. Powierzchnia ziemi rolnej wyniosła dekadę temu 10758 hektarów, z czego 10093 hektary były uprawiane. Z map urzędu miasta wynika, że tereny rolne znajdują się głównie na Białołęce, w Wilanowie i Wawrze. Zajmują około 1/5 powierzchni miasta.

Spisy rolne przeprowadzane są co dziesięć lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Uzyskiwane dane są potrzebne do planowania polityki rolnej i programów na rzecz rolnictwa. Trafiają też do Komisji Europejskiej. Tegoroczna edycja spisu będzie przeprowadzana między 1 września a 30 listopada.

Jak zostać rachmistrzem?

Nabór prowadzą urzędy gmin i miast. Ochotnicy mogą zgłaszać się do ratusza, do 8 lipca. Żeby pomyślnie przejść rekrutację, muszą być pełnoletni, zamieszkiwać na terenie danej gminy, posiadać co najmniej średnie wykształcenie i posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo i umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci będą musieli przejść obowiązkowe szkolenie, a potem zdać egzamin.

Osoby, które pomyślnie zaliczą oba etapy i będą brały udział w przeprowadzaniu spisu, mogą liczyć na wynagrodzenie. Za spis gospodarstwa w terenie rachmistrz lub rachmistrzyni dostanie 37 złotych, za spis telefoniczny - 22 złote.

Rachmistrzowie otrzymają także identyfikatory oraz urządzenia mobilne, na których będą rejestrowali dane. Będzie ich obowiązywało przestrzeganie zasad RODO oraz tajemnicy statystycznej.

Epidemia nie powstrzyma spisu

Rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Banaszek poinformowała w czerwcu, że jeśli okaże się, że jesienią zagrożenie epidemiologiczne będzie duże i rachmistrzowie nie będą mogli wyjść w teren, wtedy będą przeprowadzać wyłącznie wywiady telefoniczne.

Główny cel spisu rolniczego to zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce takich, jak: obszar gospodarstwa, użytki rolne, urządzenia i maszyny rolnicze, inwentarz. Udział gospodarstw rolnych w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych, wypełniając formularz spisowy przez internet lub dzwoniąc na infolinię spisową. Z rolnikami, którzy nie dopełnią tego obowiązku, skontaktują się rachmistrzowie telefoniczni lub - jeśli epidemia na to pozwoli - terenowi, aby przeprowadzić wywiad.

