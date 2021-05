Spis Powszechny: urzędnicy pomogą. Cztery punkty otwarte także w sobotę

Dzień otwarty zostanie zorganizowany 8 maja, specjalnie dla warszawiaków, którzy chcą dokonać samospisu w spisie powszechnym. Punkty zlokalizowane są w Śródmieściu, na Mokotowie, Ochocie i Ursynowie. Będą czynne w godzinach od 9 do 13.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia. Badanie potrwa sześć miesięcy i jest obowiązkowe. To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu zamieszkania, wykształceniu czy warunkach życia. Główną formą spisu powszechnego jest samospis internetowy w aplikacji na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. To rozwiązanie najbezpieczniejsze i najszybsze.

Z kolei osoby, które nie mają w domu komputera i dostępu do internetu, mogą zgłosić się do urzędu dzielnicy i tam skorzystać z punktu samospisu internetowego. W czterech dzielnicowych urzędach na Mokotowie, Ochocie, Ursynowie i w Śródmieściu będzie to możliwe również w najbliższą sobotę, 8 maja. Wyznaczeni pracownicy urzędów będą obsługiwać osoby, które zgłoszą się w celu dokonania samospisu w godzinach od 9 do 13.

Śródmieście

Mieszkańcy Śródmieścia samowpisu w spisie powszechnym mogą dokonać w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich przy ulicy Leona Kruczkowskiego 2.

Mokotów

Na Mokotowie samowpisu można dokonać w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy ulicy Rakowieckiej 25/27.

Ochota

Dla mieszkańców Ochoty otwarty w sobotę będzie punkt w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy ulicy Grójeckiej 17A.

Ursynów

Z kolei mieszkańcy Ursynowa mogą skorzystać z punktu w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy alei KEN 61.

Jak zaznaczył w komunikacie stołeczny ratusz, otwarcie w sobotę tych czterech konkretnych punktów nie było przypadkowe, ponieważ są one najczęściej odwiedzane przez mieszkańców stolicy.

Punkty samospisowe we wszystkich dzielnicach

Ratusz przypomina, że punkty samospisowe działają od poniedziałku do piątku we wszystkich urzędach dzielnic. Aby z nich skorzystać, należy wcześniej zgłosić się do osób zajmujących się udzielaniem pomocy w wypełnianiu ankiety. Wykaz punktów dostępny jest na stronie BIP urzędu miasta.

Samospisu można dokonać również poprzez infolinię 22 279 99 99.

Punkt dla głuchoniemych

Wymienione rozwiązania są jednak nie do zrealizowania dla osób głuchoniemych, które komunikują się tylko z osobami posługującymi się językiem migowym i pytania w kwestionariuszu dla części z nich mogą być niezrozumiałe. Ratusz oszacował, że w stolicy może to dotyczyć nawet 25 tysięcy osób. Dla osób głuchoniemych, które posługują się polskim językiem migowym lub korzystają z systemu języka migowego, uruchomiono stanowisko samospisowe. Ratusz przekazał, że punkt będzie czynny codziennie w urzędzie przy Kruczkowskiego 2, sala obsługi 0.28, stanowisko nr 5, w godzinach od 9 do 15.

By skorzystać ze stanowiska, należy wcześniej się umówić pod adresem e-mail: nsp2021@um.warszawa.pl. Stanowisko znajduje się na parterze budynku, w sali obsługi Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl