Zbrodnie bez kary. Kameralna "Cisza" po wielkiej "Awanturze"

Od prawie 20 lat spektakl teatralny jest ważnym punktem programu obchodów kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego. W tym roku muzeum zaprosiło do współpracy Michała Zadarę, nie po raz pierwszy. Wystawiona 12 lat temu w Sali pod Liberatorem "Awantura Warszawska. Waszyngton - Moskwa - Londyn" była produkcją zrealizowaną z ogromnym rozmachem. Akcja rozgrywała się na pięciu scenach jednocześnie. Były też kamery i wielki ekran. "Cisza" będzie zupełnie inna, na co wskazuje już sam tytuł.

- Bardzo dobrze wspominamy, ja i władze muzeum, tamtą współpracę. Rzeczywiście był to spektakl monumentalny, opowiadał o telegramach krążących między Stalinem, Rooseveltem a polskim rządem w Londynie. Teraz interesują mnie w teatrze inne rzeczy - mówił po wtorkowej próbie medialnej Michał Zadara.

Najpierw dużo słów...

- Spektakl opowiada o sprawiedliwości, o naszym ludzkim poczuciu, że jeśli ktoś dokonał wyjątkowego świństwa, to powinien ponieść wyjątkową karę. Ale tak świat nie działa. Opowiadamy o zbrodniarzach, którzy działali w tych okolicach, a nie zostali osądzeni, uniknęli sprawiedliwości - tłumaczył Zadara.

...potem kompletna cisza

Druga część zacznie się po krótkiej przerwie w innej przestrzeni, zaaranżowanej bardziej teatralnie. Akcja jest inspirowana książką Krzysztofa Kąkolewskiego "Co u pana słychać?". Reporter opisywał w niej swoje spotkania z hitlerowcami trzy dekady po wojnie. W tym akcie nie padnie żaden dźwięk. Milczeć będą aktorzy i aktorka, milczeć będą też przedmioty, bo rekwizyty i elementy scenografii zostały odpowiednio wytłumione.

- Ta część jest w całości opowiadana w ciszy, bo to, czego mi brakowało w konfrontacji tych dwóch ludzi (dziennikarza i hitlerowca - red.), to perspektywa ofiar. Zastanawiałem się, jak opowiedzieć obecność ofiar - wyjaśniał Michał Zadara. Tak wpadł na pomysł, że ofiary najlepiej wyrażać będzie grobowa cisza. Jak zauważył, w historii teatru prawdopodobnie nie było spektaklu, podczas którego nie padnie żaden dźwięk.

Nazwać i ścigać zbrodnię

- Powiedzieli: może w kontekście zbrodni, które dzieją się teraz w Ukrainie przeczytałbyś Kąkolewskiego i zastanowił się, jaki jest los zbrodniarzy wojennych w świecie? - wspominał Zadara. I zauważył, że chociaż świat wciąż nie jest sprawiedliwy, to można dostrzec przynajmniej jedną pozytywną zmianę.

- Gdy Kąkolewski odwiedzał zbrodniarzy niemieckich nie istniał Międzynarodowy Trybunał Karny. To jest fundamentalna różnica dla historii świata. W tym momencie, gdy dzieją się zbrodnie w Ukrainie, prokuratorzy z trybunału mogą na bieżąco zbierać ich dowody. To oczywiście nie zapobiega zbrodniom, natomiast daje nam szansę, żebyśmy nazwali rzeczy po imieniu, o co prosił nas Tadeusz Różewicz w "Ocalonym" - klarował reżyser. - Dzisiaj mamy pojęcia zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa, stworzone zresztą przez Polaków Rafała Lemkina i Herscha Lauterpachta - zauważył.