Speedway na Narodowym, rowerzyści w Wesołej i Noc Muzeów. Sobota z utrudnieniami

Utrudnienia związane z Paradą Tramwajów

Muzea czynne dłużej, więcej autobusów i tramwajów w nocy

Ponadto, w związku z otwartymi dłużej muzeami, wydłużone zostają godziny kursowania linii: 2, 4, 9, 24, 26, 33 do około godziny 2:30 . W ramowych godzinach 19:00-1:00 linie będą kursowały z częstotliwością co ok. 10 minut, a po godz. 1:00 z częstotliwością co ok. 15 minut.

Wydłużone zostają godziny kursowania linii: 105, 111, 116, 180, 190, 517 i 527 do ok. godz. 2:30. W ramowych godzinach 19:00-1:00 linie będą kursowały z częstotliwością co ok. 10 minut, a po godz. 1:00 z częstotliwością co ok. 15 minut. Dodatkowo, do ok. godz. 2:30 zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii nocnych: N13, N24, N25 i N32.