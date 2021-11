Podczas marszu spłonęła niemiecka flaga i zdjęcie Donalda Tuska. Policja ustaliła tożsamość dwóch osób

W trakcie pochodu spalono między innymi flagę Niemiec oraz portret Donalda Tuska. Nagrania oraz zdjęcia zdarzenia obiegły 11 listopada media społecznościowe. Stołeczna policja zapowiedziała wówczas, że pojawiające się w sieci materiały będą analizowane i funkcjonariusze ocenią, czy doszło do złamania prawa oraz jak zakwalifikować owe zdarzenia.

Policja dysponuje wizerunkami sprawców

Jak dowiedzieliśmy się pod koniec tygodnia, obie sprawy trafiły do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w Śródmieściu. - Zarówno w sprawie spalenia flagi niemieckiej, jak i spalenia podobizny Donalda Tuska, czynności prowadzi nasz zespół do spraw wykroczeń - poinformował naszą redakcję Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej policji.

- Mamy już ustaloną tożsamość dwóch osób mających związek z tymi zdarzeniami. Posiadamy wizerunki pozostałych sprawców i staramy się ustalić ich tożsamość - zaznaczył Szumiata. - Jak już to się stanie, wszystkie te osoby usłyszą zarzuty z artykułu 83 w zbiegu z artykułem 51 i 145 Kodeksu wykroczeń - zapowiedział.

Oznacza to, że sprawcy będą odpowiadali za nieostrożne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi (grozi za to kara aresztu, grzywny albo nagany), zakłócanie spokoju lub porządku publicznego (kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny) oraz za zaśmiecanie miejsca publicznego (kara grzywny do 500 złotych lub nagana).