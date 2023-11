Pierwszy śnieg w Warszawie

Alerty IMGW

Pługi w gotowości

Odśnieżanie chodników dla pieszych jest zadaniem zarządców. Duża ich część przylega do nieruchomości – wtedy za odśnieżanie odpowiada właściciel tej nieruchomości. ZOM obejmuje oczyszczaniem 3,5 mln m kw. powierzchni. To 4400 przystanków autobusowych i tramwajowych oraz części chodników nieprzylegających do nieruchomości, dojścia do metra, kładki i schody. Przy opadach śniegu i ryzyku gołoledzi, priorytetem są miejsca o największym natężeniu ruchu pieszych, np. węzły przesiadkowe. Chodniki, które podlegają Zarządowi Oczyszczania Miasta, od lat niezmiennie posypywane są piaskiem. Pracami objęte są także wybrane trasy dla rowerów, w sumie 220 km dróg i pasów rowerowych.