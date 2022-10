Spacer dzików przy warszawskim zoo. Kierowca nagrał lochę z siedmioma młodymi

- Jechaliśmy od strony północnej bramy w kierunku bramy południowej zoo, kiedy nagle zauważyłem pyszczek wychylający się zza muru. Dość szybko zorientowaliśmy się, że to dziki, które próbują przejść przez jezdnię, dlatego zatrzymałem samochód, włączyłem światła awaryjne. Otworzyliśmy drzwi po obu stronach i daliśmy im przestrzeń do tego, aby mogły spróbować jeszcze raz - opisywał sytuację w rozmowie z redakcją Kontaktu 24.

Autor nagrania apeluje o reagowanie na podobne sytuacje

- Niestety, w okolicy nie było żadnych służb, więc postanowiliśmy zadzwonić pod numer alarmowy, ale tam powiedziano nam, że to nie do nich należy zgłosić sprawę. Próbowaliśmy skontaktować się również ze strażą miejską i komisariatem policji, aby ktoś zabezpieczył to miejsce, bo przecież zwierzęta albo doszłyby do kolejnego przejścia, albo próbowały wrócić nad rzekę - wyjaśnił.