Wieczorny przejazd rolkarzy w stolicy. Będą utrudnienia

Uczestnicy spotkają się o godzinie 19.30 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Stamtąd o godzinie 20.30 wyruszą na trasę. Przejadą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Tokarzewskiego-Kraszewicza, przez plac Piłsudskiego, Królewską, Marszałkowską, prosto przez plac Bankowy do Andersa. Dalej rolkarze skierują się ulicą Muranowską do Bonifraterskiej i Międzyparkowej, by ulicą Słomińskiego wjechać na most Gdański. Tak dostaną się na prawą stronę Warszawy.

Po zjeździe z wiaduktu nad rondem Starzyńskiego wrotkarze przejadą ulicą Starzyńskiego do Szwedzkiej, którą wyjadą na aleję "Solidarności". Dalej uczestnicy skręcą w Targową, a następnie Kijowską, którą dojadą aż do Zabranieckiej, gdzie zawrócą i Kijowską znów dotrą do Targowej. Następnie uczestnicy zaczną kierować się w drogę powrotną do Śródmieścia. Z Targowej skręcą w Sokolą, potem w Zamoyskiego, by znaleźć się na Jagiellońskiej. Przy Liceum im. Władysława IV rolkarze skierują się na Trasę W-Z. Mostem Śląsko-Dąbrowskim, aleją "Solidarności" dojadą na plac Bankowy. Ostatnie odcinek trasy wrotkarzy jest zbieżny z jej początkowym fragmentem.