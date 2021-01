Śnieżna sobota w stolicy. IMGW wydało ostrzeżenie dla Mazowsza przed intensywnymi opadami

Osiem powiatów i jedno miasto w strefie alertu IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na terenie ośmiu mazowieckich powiatów. Będą one obowiązywały do godziny 19 w sobotę w powiatach: grójeckim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim, lipskim, zwoleńskim oraz w Radomiu. Prognozowane tam są opady o okresowo umiarkowanym natężeniu. Pokrywa śnieżna może przyrastać w granicach od siedmiu do 15 centymetrów.